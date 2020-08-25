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Mahalle konağındaki kamu mallarına çirkin saldırı

BİLECİK HABERLERİ  | 25.08.2020 16:11 | Son Güncelleme

Bilecik’te bir mahalle konağı önünde bulunan çöp kutusu ve bank kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesinde bulunan içinde muhtarlık binasından işyerine kadar bir kaç işletmeyi barındıran mahalle konağında belediye ait çöp kutusu ve bank dün gece kimliği belirsiz kişilerce kırılarak, kullanılmaz hala geldi.

Bilecik’te bir mahalle konağı önünde bulunan çöp kutusu ve bank kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.
Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesinde bulunan içinde muhtarlık binasından işyerine kadar bir kaç işletmeyi barındıran mahalle konağında belediye ait çöp kutusu ve bank dün gece kimliği belirsiz kişilerce kırılarak, kullanılmaz hala geldi. Muhtarlar Derneği Başkanı aynı zamanda mahallenin muhtarı olan İlhami Çınar, "Mahalle konağımızda kamu malına zarar veren kişileri kınıyorum. Bunlar hepimizin malı, yazık değil mi?. Buralarda hep beraber oturuyoruz ne istediniz" diye sitem etti.

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