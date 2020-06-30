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Mahalle konaklarında günlük 8 bin maske üretiyorlar

TOKAT HABERLERİ  | 30.06.2020 14:18 | Son Güncelleme

Tokat Belediyesi tarafından mahalle konağında kurulan üretim bandında günlük 8 bin adet maske üretimi yapılıyor.Tokat Belediyesi Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezleri ile Mahalle Konaklarında görev yapan personellerden oluşan ekip, İbn-i Kemal Mahalle Konağında kurulan üretim bandında günlük 7-8 bin adet maske üretiyor.

Mahalle konaklarında günlük 8 bin maske üretiyorlar

Tokat Belediyesi tarafından mahalle konağında kurulan üretim bandında günlük 8 bin adet maske üretimi yapılıyor.
Tokat Belediyesi Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezleri ile Mahalle Konaklarında görev yapan personellerden oluşan ekip, İbn-i Kemal Mahalle Konağında kurulan üretim bandında günlük 7-8 bin adet maske üretiyor. Belediye personelleri başta olmak üzere, belediyeye gelen vatandaşlara ve halkın kullanımına yönelik hazırlanan maskeler ücretsiz olarak dağıtılıyor. Maske üretimi yapılan mahalle konağında her gün düzenli olarak dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. Maske üretimi yapılan alanda saat başı üretim makinelerinin temizliği özel karışımlarla sağlanıyor, bütün kullanım alanları dezenfektan ile temizleniyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, salgından korunmanın öncelikli önlemlerinden biri olan maske kullanımında ihtiyacı karşılamak için maske üretimi yapmaya devam ettiklerini söyledi. Tokat’ta maske kullanma zorunluluğu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile devam ettiğine dikkat çeken Başkan Eroğlu, “Biz de kendi imkanlarımızla kendi ihtiyaçlarımızı karşılama yoluna gittik. Şu an için günlük 7-8 bin arası maske üretiyoruz. Bugüne kadar toplamda 210 bin maske üretimi yaptık. Belediyemize işlemleri için gelen hiçbir vatandaşımızı maskesiz almıyoruz. Maskesi yoksa biz veriyoruz. Ayrıca ekiplerimiz, mahallelerimizde vatandaşlarımıza maske dağıtımı yapmaya devam ediyor. Bugüne kadar; Pazar yeri girişlerinde, esnaflarımıza, berber ve kuaför işletmecilerimize ve vatandaşlarımıza 80 bine yakın maske dağıtımı yaptık. Vatandaşlarımızdan maskesiz dışarı çıkmamalarını, çıktıkları takdirde; temizlik, maske ve mesafe kuralına mutlaka uymalarını önemle rica ediyorum” diye konuştu.

Mahalle konaklarında günlük 8 bin maske üretiyorlar

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