YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Mahalle mahalle temizlik sürüyor

Mahalle mahalle temizlik sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 18.05.2020 17:28 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi’nin mahallelerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları hız kesmeden sürüyor.Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız biçimde sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin mahallelerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız biçimde sürdürüyor. Yaya olarak görev yapan süpürge ekiplerinin yanı sıra gün boyu çalışan süpürge ve yol yıkama aracı da Tepebaşı mahallelerinde görev yapıyor. Ekipler son olarak Sazova, Ertuğrulgazi, Hoşnudiye mahallelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Mahalle sakinleri yapılan temizlikten dolayı memnuniyetini ifade ederken, Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri de belirlenen program çerçevesinde çalışmaların süreceğini bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Reşit Bozkurt’tan ihtiyaç sahiplerine yardım

Reşit Bozkurt’tan ihtiyaç sahiplerine yardım

MHP Domaniç İlçe Başkanı Türkmen hayatını kaybetti

MHP Domaniç İlçe Başkanı Türkmen hayatını kaybetti

Çekirge sokakları yenileniyor

Çekirge sokakları yenileniyor

Eskişehir Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:49
Sabah
05:34
Öğle
12:59
İkindi
16:53
Akşam
20:15
Yatsı
21:52

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Aksoy Eczanesi
Odunpazari
Doğru Eczanesi
Odunpazari
Ersöz Eczanesi
Odunpazari
Ümit Eczanesi
Tepebasi
Pekak Eczanesi
Tepebasi
Huzur Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

TEI'den Milli Dayanışma Kampanyası'na ikinci destek

TEI'den Milli Dayanışma Kampanyası'na ikinci destek

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Pakistan’den Eskişehir’e gelen çocukların 23 Nisan coşkusu

Pakistan’den Eskişehir’e gelen çocukların 23 Nisan coşkusu

Han Belediyesi’nden Yollarda Mahsur Kalanlara Yardım Eli

Han Belediyesi’nden Yollarda Mahsur Kalanlara Yardım Eli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.