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Mahalle mezarlığının gönüllü hizmetkarı

ANTALYA HABERLERİ  | 11.10.2020 11:09 | Son Güncelleme

Antalya'da 46 yaşındaki Bayram Demiray, 5 yıldır gönüllü olarak mahalle mezarlığındaki kabirlerin bakımını ve çevre temizliğini yapıyor - Bayram Demiray: - "Dua etsinler yeter, başka bir şey istemem. Ömür çok kısa. Bugün varız, yarın yokuz. Mezarları tertemiz yapmak istiyorum. Tek arzum iyi biri olarak anılmak" - Mahalle esnafından Nuri Gülcü: - "Böyle insanların varlığı bana umut veriyor. Karşılıksız yapılan şeyler çok kıymetli"

TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Antalya'da yaşayan Bayram Demiray, yıllardır hafta sonları gittiği mezarlığın gönüllü olarak çevre temizliğini yapıyor.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde temizlik işçisi olarak çalışan, biri engelli 3 çocuk babası 46 yaşındaki Demiray, 5 yıl önce Duacı Mahalle Mezarlığı'nda gönüllü olarak çevre temizliği yapmaya başladı.

Sabah namazından sonra mezarlığın yolunu tutan, burada dua okuyan, yabani otları temizleyip mezarların bakımını yapan Demiray, çevresindekilerin takdirini topluyor.

- "Tek arzum iyi biri olarak anılmak"

Demiray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğup büyüdüğü mahalleye bir katkısının olmasını istediğini söyledi.

Bu doğrultuda mezarlıktaki temizlik çalışmalarına destek verdiğini anlatan Demiray, mezarlığa götürdüğü çiçek ve fidanları bazen hayrına kendisinin aldığını dile getirdi.

Demiray, yakınlarının mezarını bakımlı görenlerden olumlu dönüşler aldığını belirterek, "Bu da beni çok mutlu ediyor. Dua etsinler yeter, başka bir şey istemem. Ömür çok kısa. Bugün varız, yarın yokuz. Mezarları tertemiz yapmak istiyorum. Tek arzum iyi biri olarak anılmak." diye konuştu.

Mahalle esnafından Nuri Gülcü ise Demiray'ı mezarlıkta elinde süpürge ve hortumla gördüğünü, ilk zamanlar bu duruma çok şaşırdığını ifade etti.

Demiray'ı çoğu zaman sabahın erken saatlerinde mezarlıkta gördüğünü anlatan Gülcü, "Böyle insanların varlığı bana umut veriyor. Karşılıksız olarak yapılan şeyler çok kıymetli. Bayram ağabeyimizden Allah razı olsun." dedi.

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