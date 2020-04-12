YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Mahalle muhtarı ekmeksiz kalan vatandaşın imdadına yetişiyor

Mahalle muhtarı ekmeksiz kalan vatandaşın imdadına yetişiyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.04.2020 14:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de sokağa çıkma yasağından dolayı ekmeksiz kalan vatandaşların yardımına mahalle muhtarı yetişti.

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’de sokağa çıkma yasağından dolayı ekmeksiz kalan vatandaşların yardımına mahalle muhtarı yetişti. Muhtar, aldığı ekmekleri şahsi aracıyla evlere dağıttı.
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinin muhtarı Halil Karataş, korona virüsü salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı ekmeksiz kalan vatandaşın imdadına yetişti. Muhtar Halil Karataş, kendi aracıyla mahalleliye ekmek ulaştırdı.
Vatandaşların yasağa uymalarının öncelikli bir durum olduğunu söyleyen Mahalle Muhtarı Halil Karataş,"Vatandaşlar yasağa uysun, bizler ekmeklerini evlerine kadar getiririz. Vatandaşımızın evine kendi aracımla ekmek getiriyor ve hastalananları hastaneye taşıyorum. Yeter ki onlar yasağa uysun" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber varKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Malazgirt’te ‘kardeş mahalle’ çalışması

Malazgirt’te ‘kardeş mahalle’ çalışması

Koronaya inat yaşasın hayat

Koronaya inat yaşasın hayat

Kızılay sokağa çıkamayanlara 2 bin ekmek dağıttı

Kızılay sokağa çıkamayanlara 2 bin ekmek dağıttı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
04:23
Sabah
05:48
Öğle
12:31
İkindi
16:09
Akşam
19:04
Yatsı
20:23

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Acar Eczanesi
Merkez
Dartar Eczanesi
Merkez
Gökhan Eczanesi
Merkez
Kayık Eczanesi
Merkez
Sinan Eczanesi
Merkez
Şifanur Eczanesi
Akcakale
Tuğba Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa’ya izinsiz giriş çıkış yapılamıyor

Şanlıurfa’ya izinsiz giriş çıkış yapılamıyor

Şanlıurfa’da evde kalanlara sıcak yemek desteği

Şanlıurfa’da evde kalanlara sıcak yemek desteği

Belediye kitap talep eden öğrencinin imdadına yetişti

Belediye kitap talep eden öğrencinin imdadına yetişti

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Siverek'te Türk Polis Teşkilatının 167. Kuruluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Siverek'te Türk Polis Teşkilatının 167. Kuruluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.