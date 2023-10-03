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Mahalle muhtarı öğrenciler için her sabah trafiği durduruyor

03.10.2023 13:59 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar mahalle muhtarı her sabah ortaokul öğrencilerinin yay geçidinden güvenli geçmeleri için trafiği durdurup, onların güvenli bir şekilde karşıya geçmelerini sağlıyor.

Mahalle muhtarı öğrenciler için her sabah trafiği durduruyor

İl Millî Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akçil ile birlikte Şehit Murat Hasırcıoğlu Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Sünnetci, “Sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde dikkatlerini en üst düzeye çıkarmak suretiyle yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri amacıyla Şehit Murat Hasırcıoğlu Ortaokulu öğrencilerimizin, okulun eğitim-öğretime başladığı günden bugüne güvenle okula ulaşabilmeleri için her sabah Şeyh Şamil Bulvarı üzerinde bulunan yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmelerini sağlayan Eşrefpaşa Mahallesi Muhtarı Ramazan Doğankaya ’ya teşekkür ederek plaket takdim etti” dedi.

Mahalle muhtarı öğrenciler için her sabah trafiği durduruyor

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