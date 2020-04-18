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Mahalle muhtarı, sokak sokak evlere bedava ekmek dağıttı

HATAY HABERLERİ  | 18.04.2020 16:29 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle mahalle muhtarı, hayırseverlerin de desteği ile mahallesinde vatandaşlara ücretsiz bin adet ekmek dağıttı.İçişleri Bakanlığı’nca, 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, 18 ve 19 Nisan tarihlerinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında, Özerli mahallesi muhtarı Muhlis Arslan, hayırsever vatandaşların katkıları ile “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganı ile mahallesinde sokak sokak aracıyla evlerinde bulunan vatandaşlara temel ihtiyacı olan bin adet ekmeği ücretsiz dağıttı.Mahalle muhtarı Muhlis Arslan, "Sokağa çıkma yasağı nedeniyle 3 hayırsever vatandaşımızın katkıları ile 3 ayrı fırından temin ettiğimiz bin adet ekmeği mahallemizde ikamet eden sokağa çıkma yasağına uyarak evlerinde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıttık.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle mahalle muhtarı, hayırseverlerin de desteği ile mahallesinde vatandaşlara ücretsiz bin adet ekmek dağıttı.
İçişleri Bakanlığı’nca, 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, 18 ve 19 Nisan tarihlerinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında, Özerli mahallesi muhtarı Muhlis Arslan, hayırsever vatandaşların katkıları ile “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganı ile mahallesinde sokak sokak aracıyla evlerinde bulunan vatandaşlara temel ihtiyacı olan bin adet ekmeği ücretsiz dağıttı.
Mahalle muhtarı Muhlis Arslan, "Sokağa çıkma yasağı nedeniyle 3 hayırsever vatandaşımızın katkıları ile 3 ayrı fırından temin ettiğimiz bin adet ekmeği mahallemizde ikamet eden sokağa çıkma yasağına uyarak evlerinde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıttık. Aynı zamanda muhtarlık olarak devletimizin desteği ile Korona virüs salgını mücadele kapsamında evlerinde kalarak sokağa çıkmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da başta gıda yardımı olmak üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek el ile destek vermeye çalışıyoruz” dedi.

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