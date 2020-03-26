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Mahalle muhtarı yaşlıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 26.03.2020 17:52 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Göcenoluk Mahallesi Muhtarı Nasıf Şükrü Özyavuz, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.Göcenoluk Mahallesi Muhtarı Nasıf Şükrü Özyavuz, mahallelerinde tedbirlerden dolayı evden çıkmaması gereken 65 yaş üstü birçok kişi olduğunu söyledi.

Mahalle muhtarı yaşlıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Göcenoluk Mahallesi Muhtarı Nasıf Şükrü Özyavuz, korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.
Göcenoluk Mahallesi Muhtarı Nasıf Şükrü Özyavuz, mahallelerinde tedbirlerden dolayı evden çıkmaması gereken 65 yaş üstü birçok kişi olduğunu söyledi. Bu salgından tüm millet el ele vererek kurtulunabileceğini ifade eden Özyavuz, "Her şeyi devletten beklememek lazım. Jandarmamız, polisimiz ve kamu görevlilerinin her yere yetişmesi imkansız. Bu yüzden mahalle muhtarı olarak çocuklarımla birlikte evleri gezerek ihtiyaçları belirledik. Market ihtiyacı, ilaç ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Kendim arıcılık yapıyorum. Bu salgın bitinceye kadar her arayanın yardımına koşacağız" diye konuştu.

Mahalle muhtarı yaşlıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor

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