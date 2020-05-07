Mahalle pazarında vatandaşlara maskeleri dağıtıldı

Eskişehir’de Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları tarafından Tunalı mahallesinde kurulan pazarda vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı.

Eskişehir’de Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarına hızla devam ediyor. Son olarak Tunalı mahallesinde kurulan pazarda alış veriş yapmak isteyen vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları tarafından yapıldı. Emniyet ekipleri ise pazarın giriş çıkışlarında kurulan bariyerler ile denetimlerine devam ederken vatandaşlara göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür edildi.

