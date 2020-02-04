YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Mahalle sakinleri sebze ve meyve hali istemiyor

Mahalle sakinleri sebze ve meyve hali istemiyor

SAMSUN HABERLERİ  | 04.02.2020 15:45 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Türbe Mahallesi sakinleri mera alanlarına sebze ve meyve hali yapılmasını istemediklerini dile getirdi.Mera alanlarına sebze ve meyve hali yapılmasıyla mağdur olacaklarını iddia eden mahalle sakinleri, yetkililerin kararı tekrar gözden geçirmelerini istediler.

Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Türbe Mahallesi sakinleri mera alanlarına sebze ve meyve hali yapılmasını istemediklerini dile getirdi.
Mera alanlarına sebze ve meyve hali yapılmasıyla mağdur olacaklarını iddia eden mahalle sakinleri, yetkililerin kararı tekrar gözden geçirmelerini istediler. Türbe Mahallesi’nde yapılması planlanan mera alanında toplanan mahalle sakinleri, "Meralara Dokunma" yazılı pankart açtı. Türbe Mahallesi Muhtarı Aşur Güngör, “Biz hallere, yapılan işlere karşı değiliz. Bizim mahallemizin bundan başka bir merası yok. 60 hane buradan faydalanıyor. Buranın bütün etrafı da ev. Aynı kasaba gibi bir yerin ortasına hal yapılmasını karşıyız. Biz bütün Türkiye’de meraların betonlaştırılmasına karşıyız. Buradan geçinen insanlarımız var. Bunlar sabahtan geliyor hayvanını salıyor, akşam tarlasından geri evine giderken hayvanlarını alıp gidiyor. Bizim için bu mera çok önemli. Burada hal olması demek vatandaşların mağdur olması demek. Burası verimli toprak. Daha verimsiz bir yer bulup oraya yapılmasında fayda var” dedi.
Mahalle sakinlerinden Elektrik Mühendisi Serdar Saraç da, “1864’ten beri bizim atalarımız geldiğinden beri biz buralarda yaşıyoruz, buralar dede toprağı. Bütün aileler hayvanlarını burada otlatıyor. Bu da köye bir gelir kaynağı sağlıyor. Açıkçası sadece kendi köyümüz adına değil, Türkiye’nin herhangi bir merasının betonlaştırılmasını milli bir kayıp olarak görüyoruz. Burada bir kamu yararı yok” ifadelerini kullandı.
Mahalleli, yapılan açıklamanın ardından dağıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Erdek’e 100 milyon TL’lik yatırım

Erdek’e 100 milyon TL’lik yatırım

Samsun Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:09
Sabah
07:37
Öğle
12:54
İkindi
15:35
Akşam
18:00
Yatsı
19:22

Samsun Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Atakan Bey Eczanesi
Ilkadim
Eda Eczanesi
Ilkadim
Uysal Eczanesi
Ilkadim
Cağaloğlu Eczanesi
Atakum
Sezin Eczanesi
Kurupelit
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Emekli polis deniz kenarında tabancayla intihar etti

Emekli polis deniz kenarında tabancayla intihar etti

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Üniversiteli Ayvacıklılar bir araya geldi

Memurlar bordro yakıp ısındı

Memurlar bordro yakıp ısındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.