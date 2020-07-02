Mersin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan mahalle ve çarşı bekçilerine, geliştirme eğitimi veriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Şube Müdürlüğünce hazırlanan geliştirme eğitimi, teorik ve pratik olarak uygulanıyor. Toplam 21 saatlik program kapsamında bekçilere, ’Durdurma ve kimlik sorma, yakalama ve muhafaza altına alma, zor kullanma, silah kullanma, suça el koyma, disiplin mevzuatı, örnek olayların incelenmesi, insan hakları, davranış ilkeleri, etkili iletişim ve iletişim teknikleri’ gibi konularda bilgiler aktarılıyor.

