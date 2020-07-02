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Mahalle ve çarşı bekçilerine geliştirme eğitimi

MERSİN HABERLERİ  | 02.07.2020 17:42 | Son Güncelleme

Mersin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan mahalle ve çarşı bekçilerine, geliştirme eğitimi veriliyor.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Şube Müdürlüğünce hazırlanan geliştirme eğitimi, teorik ve pratik olarak uygulanıyor.

Mersin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan mahalle ve çarşı bekçilerine, geliştirme eğitimi veriliyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Şube Müdürlüğünce hazırlanan geliştirme eğitimi, teorik ve pratik olarak uygulanıyor. Toplam 21 saatlik program kapsamında bekçilere, ’Durdurma ve kimlik sorma, yakalama ve muhafaza altına alma, zor kullanma, silah kullanma, suça el koyma, disiplin mevzuatı, örnek olayların incelenmesi, insan hakları, davranış ilkeleri, etkili iletişim ve iletişim teknikleri’ gibi konularda bilgiler aktarılıyor.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
21:48

Mersin Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

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Merkez
Atasoy Eczanesi
Merkez
Bal Eczanesi
Merkez
Betül Eczanesi
Merkez
Birtan Eczanesi
Merkez
Ceyhan Eczanesi
Merkez
Çağdaş Eczanesi
Merkez
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