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Mahalleler çamur derdinden kurtuluyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 09.12.2020 15:52 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, yol yapım, onarım ve düzenleme çalışmalarını merkez mahallelerle birlikte kırsal mahallelerde de hız kesmeden sürdürüyor.

Mahalleler çamur derdinden kurtuluyor

Süleymanpaşa Belediyesi, yol yapım, onarım ve düzenleme çalışmalarını merkez mahallelerle birlikte kırsal mahallelerde de hız kesmeden sürdürüyor. Seymenli Mahallesi’nde başlatılan çalışmalar kapsamında köy içindeki toprak yollar kilit taşla kaplanıyor.
Seymenli Mahallesi sokaklarında yürütülen kilit taş yol yapım çalışmaları ile yaklaşan kış mevsimi öncesi mahalle sakinlerinin çamur çilesi sona eriyor. Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağı ifade edilirken, merkez mahallelerde de yol yapım ve bakım-onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yavuz Mahallesi’nde sokaklar birer birer yenileniyor. Mahallenin işlek sokakları olan Tevekkül ve Arabacı sokaklarda gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarının ardından Saka Sokak’ta da yıpranmış ve işlevini yerine getiremeyen eski kilit taş zemin kaldırılarak kilit taş çalışması başlatıldı. Ayrıca şehrin muhtelif noktalarında yol onarım, asfalt yamalama ve çevre düzenlemesi çalışmaları da eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Mahalleler çamur derdinden kurtuluyor

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