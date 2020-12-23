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Mahalleler güvenli hale getiriliyor

MANİSA HABERLERİ  | 23.12.2020 16:28 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdürlüğü, taşkınların önüne geçebilmek ve mahalleleri daha güvenli hale getirmek adına Alaşehir ve Demirci ilçelerinde sürdürdüğü dere temizlik ve koruge boru döşeme çalışmalarını tamamlayarak yol geçiş güzergahlarını güvenli hale getirdi.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde başlattığı dere temizlik ve koruge boru döşeme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, taşkınların önüne geçebilmek ve mahalleleri daha güvenli hale getirmek adına Alaşehir ve Demirci ilçelerinde sürdürdüğü dere temizlik ve koruge boru döşeme çalışmalarını tamamlayarak yol geçiş güzergahlarını güvenli hale getirdi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde başlattığı dere temizlik ve koruge boru döşeme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Olası taşkınları önlemek ve yol geçiş bölgelerini güvenli hale getirmek için üstün bir gayret harcayan MASKİ ekipleri Alaşehir ve Demirci ilçelerine bağlı 4 mahallenin koruge boru döşeme çalışmalarını tamamladı.
Yapılan çalışmalar ile ilgili duyduğu memnuniyeti dile getiren Alaşehir Caberburhan Mahalle Muhtarı İlyas Ginigen, “Mahallemize yapılan her hizmet bizi çok memnun ediyor. Gerek dere temizlikleri olsun gerekse yol geçiş çalışmaları olsun muntazam bir şekilde ve zamanında yapılıyor. MASKİ yetkililerine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Şu an mahallemizden geçen derenin yol geçişini rahatlatmak adına koruge boru döşeme çalışmasının tamamlanması bizleri memnun etti. Bize bu hizmetleri sağlayan başta Cengiz Başkanımız olmak üzere tüm MASKİ yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
Demirci Esenyurt Mahalle Muhtarı İbrahim Şalgam ise şunları söyledi: “Mahalle sakinleri olarak yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Büyükşehir Belediyemiz olsun MASKİ Genel Müdürlüğümüz olsun talep ve önerilerimizi her zaman en kısa sürede yerine getirdi. MASKİ ekiplerimiz tarafından temizlenen deremizin ardından döşenen koruge borular bizleri çok rahatlattı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün başta olmak üzere MASKİ ekipleri ve emeği geçen tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.”

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