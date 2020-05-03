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Mahallelerde ekmek ve pide satışı yapılıyor

İZMİR HABERLERİ  | 03.05.2020 10:07 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma kısıtlama süresince, genelge gereği üretimlerine ara vermeyen fırınlar, Aliağa’da mahallelerde ekmek ve Ramazan pidesi satışı yapacak.Vatandaşların en temel ihtiyaçlarından olan ekmek ve Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi, fırın işletmelerine ait araçlar tarafından vatandaşın kapısına kadar götürülüyor.

Sokağa çıkma kısıtlama süresince, genelge gereği üretimlerine ara vermeyen fırınlar, Aliağa’da mahallelerde ekmek ve Ramazan pidesi satışı yapacak.
Vatandaşların en temel ihtiyaçlarından olan ekmek ve Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan Ramazan pidesi, fırın işletmelerine ait araçlar tarafından vatandaşın kapısına kadar götürülüyor. Aliağa’da mahalle mahalle gezen fırın araçları vatandaşların ekmek ve pide ihtiyacını karşılıyor. Fırın işletmeleri, Aliağa Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri eşliğinde ya da münferit olarak, kendileri için belirlenen mahallelerde satış yapıyor. Zabıta ekipleri, alışveriş sırasında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulunarak fahiş fiyat denetimi de yapıyor. Fırın işletmeleri, sokağa çıkma kısıtlamasının tüm gün uygulanacağı bugün de 10.00-19.00 saatleri arasında araçlarla ekmek ve pide satışını sürdürecek.

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