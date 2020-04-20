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Mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 20.04.2020 16:57 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Ekipler mahalle mahalle yaptığı çalışmalarda, yolları ve kaldırımları titizlik ile temizliyor.
Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentte gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Mahallelerdeki çalışmalar çerçevesinde yaya olarak görev yapan süpürge ekiplerinin yanı sıra gün boyu çalışan süpürge aracı ve yol yıkama aracı ile cadde ve sokaklar yıkanıyor; süpürülerek temiz bir hale getiriliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program çerçevesinde ilçe genelindeki mahallelerde çalışmalarına devam ederken, muhtarlar da gerçekleştirilen çalışmalardan ötürü mahalle sakinleri adına duyduklarını memnuniyeti dile getiriyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri de temizlik çalışmalarında, Sağlık Bakanlığı’nın Korona virüs ile mücadelede kullanılmasını tebliğ ettiği temizlik malzemelerinin tercih edildiğini belirtiyor. Öte yandan yetkililer, çevre temizliği konusunun halk sağlığı için çok önemli bir husus olduğunu belirterek, vatandaşlardan konu hakkında duyarlı olmasını rica ediyor.

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