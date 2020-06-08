Mahallelerde üstyapı çalışması sürüyor

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalara aralıksız şekilde devam ediyor. Ekipler birçok noktada eş zamanlı olarak yol ve kaldırımların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları birçok noktada eşzamanlı olarak devam ediyor.

Yol ve kaldırım yapım-onarım çalışmaları; Bahçelievler Mahallesi’nde Baloğlu, Plevne, Nergisler ve Kumluk Sokak’ta asfalt yama, Mertcan ve Baloğlu Sokak’ta oluklu bordür tamiri, Yenibağlar Mahallesi Yılmaz, Çayır ve Silistre Sokak’ta asfalt yama, Ertuğrulgazi Mahallesi Yüksek, Çürük ve Selam Sokak’ta asfalt yama çalışmaları ile devam ediyor. Ayrıca Batıkent Mahallesi Çarşı sokak paralelinde açılan yeni yolun yapım çalışmaları da devam ediyor.

Vatandaşlar, mahallelerindeki üstyapı çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de planlanan program doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

