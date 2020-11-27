YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Mahallelere dadanan hırsızlar yakalandı

Mahallelere dadanan hırsızlar yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.11.2020 13:40 | Son Güncelleme

Eskişehir’de çok sayıda mahallede hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şarhöyük, Şirintepe, Çamlıca, Emek, 71 Evler, Sultandere mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yerinden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Eskişehir’de çok sayıda mahallede hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şarhöyük, Şirintepe, Çamlıca, Emek, 71 Evler, Sultandere mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yerinden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışma sonrasında kimlikleri belirlenen N.C., Y.Y., S.Y., G.A., A.S., C.G. ile N.K.’yı düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada ele geçirilen eşyalar sahiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Test yapıyor, ateş ölçüyor, maskesizleri uyarıyor! Hizmet vermeye başladı! Test yapıyor, ateş ölçüyor, maskesizleri uyarıyor! Hizmet vermeye başladı!
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Eskişehir Namaz Vakitleri 27 Kasım Cuma

İmsak
06:21
Sabah
07:49
Öğle
12:51
İkindi
15:20
Akşam
17:42
Yatsı
19:05
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.