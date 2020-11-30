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Mahallelerin ihtiyaçları muhtarlardan dinleniyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.11.2020 16:07 | Son Güncelleme

Mahallelerin ihtiyaçlarını belirlemek için toplantılarını sürdüren Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mahallelerin ihtiyaçları muhtarlardan dinleniyor

Mahallelerin ihtiyaçlarını belirlemek için toplantılarını sürdüren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sırasıyla ilçenin merkez, merkez batı ve batı bölgesi muhtarları ile bir araya geldi.
Melikgazi’de planlan yatırımlar hakkında muhtarları bilgilendiren Başkan Dr. Palancıoğlu, sadece yol, altyapı, asfalt değil sosyal ve kültürel alanlarda da belediye olarak büyük yatırım projeleri olduğunu söyledi.
Muhtarlara mahallerinde planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Palancıoğlu, Melikgazi’nin en ücra köşesine kadar hizmet götürdüklerini belirterek, “Üç farklı bölgeden gelen muhtarlarımız ile 2020 yılındaki hizmetlerimizi ve yeni yılda gerçekleştirmeyi planladığımız projelerimizi değerlendirdik. Her bir mahallemizin eksiklerini bizzat not alarak en kısa sürede tamamlamaya çalışacağız. En büyük desteği muhtarlarımız ve halkımızdan alıyoruz. Muhtarlarımız, temsilcileri oldukları mahallelerde devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Bizlerde çalışmalarımızı yaparken her zaman muhtarlarımızın talep ve önerilerini alıyoruz. Merkezde yapılan ve devam eden dev yatırımlarımızın yanı sıra kırsal mahallelerimizin kalkınmasında önemli rol oynayan, yol, altyapı, sosyal ve kültürel projelere de büyük önem veriyoruz. Çünkü hizmetlerimizi muhtarlarımız ve halkımızın desteği ile hayata geçiriyoruz. Destekleriniz ve katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.
Tek tek söz alarak taleplerini Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu’na ileten muhtarlar, “Şu ana kadar gerek başkanımıza gerekse müdürlerine ilettiğimiz her konuda geri dönüldü ve yardımcı olundu. Özellikle Belediye Başkanımıza taleplerimizi iletmemiz yetiyor. Bölgelerimize yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyoruz.” diye konuştular.

Mahallelerin ihtiyaçları muhtarlardan dinleniyor

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