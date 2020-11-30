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Mahallelerini ziyaret eden Kaymakam için Türkçe ve Kürtçe şarkı söyledi

MARDİN HABERLERİ  | 30.11.2020 10:12 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, hafta sonunda Çatalözü Mahallesini ziyaret etti.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, hafta sonunda Çatalözü Mahallesini ziyaret etti. Çatalözü Mahallesi muhtarı ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Temizkan, vatandaşların sorunlarını dinledi.
Daha sonra Çatalözü Mahallesinde oturan ozan Celal Evindar’ı ziyaret eden Temizkan, ozanların ve rıbab enstürmanının bölge için önemine değindi. Ozan Celal Evindar, mahallerini ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temizkan için rıbab enstüramanı ile Türkçe ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ ile Kürtçe ‘Oy Felek’ türküsünü söyledi. Temizkan’ın ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Ozan Celal, ilçeye geldiği ilk günden buyana Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan’ın vatandaşların büyük sevgisini kazandığını dile getirdi.
Ozan Celal Evindar, ilçe merkezine çok yakın olmalarına rağmen ilk defa bir kaymakamın mahallelerinden sokak sokak dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinlediğini ifade etti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temizkan daha sonra Mahalle Muhtarı Nevzat Akıncı ile birlikte Çatalözü Mahallesini gezerek vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinledi.

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