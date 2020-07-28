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Mahalleli kadınlar imece usulü cami temizliği yaptılar

BİLECİK HABERLERİ  | 28.07.2020 17:47 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde mahalleli kadınlar yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde imece usulüyle mahallelerindeki caminin temizliğini gerçekleştirdiler.Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bozüyük Yenidoğan Camii Yaşatma ve Onarma Başkanı Hikmet Öztürk, mahalle sakinlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde mahalleli kadınlar yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde imece usulüyle mahallelerindeki caminin temizliğini gerçekleştirdiler.
Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bozüyük Yenidoğan Camii Yaşatma ve Onarma Başkanı Hikmet Öztürk, mahalle sakinlerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Öztürk, ”Dernek bşkanlığımız öncülüğünde bu güne kadar olduğu gibi yaklaşan Kurban Bayramımız öncesinde Yenidoğan mahallemiz bayanları toplanarak imece usulüyle camimizin bayram temizliğini yaptılar. Cami cemaatimizin daha iyi ve sağlıklı temiz bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için camimizin tüm iç ve dış temizliğini gerçekleştirdiler. Korona virüse karşı camimizin tamamı dezenfekte edilip, Kurban Bayram namazına hazır hale getirildi. Hijyenik tedbirler alındı. Camimizin temizliğinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

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