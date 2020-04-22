YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Mahalleli taziye evine kavuşuyor

Mahalleli taziye evine kavuşuyor

VAN HABERLERİ  | 22.04.2020 16:56 | Son Güncelleme

Van’ın Çatak Belediyesi, Adnan Menderes Mahallesi’ndeki taziye evi sıkıntısını çözüme kavuşturuyor.Mahallelilerin istekleri doğrultusunda Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan’ın talimatı ile Hazine Sokağa Taziye Evi ve Kur’an kursunun kazı çalışmaları başladı.

Van’ın Çatak Belediyesi, Adnan Menderes Mahallesi’ndeki taziye evi sıkıntısını çözüme kavuşturuyor.
Mahallelilerin istekleri doğrultusunda Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan’ın talimatı ile Hazine Sokağa Taziye Evi ve Kur’an kursunun kazı çalışmaları başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan’a AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın da eşlik etti.
Yapılacak olan taziye evinin mahalle açısından önemine değinen Başkan Şeylan, “Taziye evi ihtiyacı olan Adnan Menderes Mahallesi’nde kazı çalışmalarına başladık. Kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz. Şimdiden mahalleliye hayırlı uğurlu olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Emet’te yatrımlar hız kesmeden devam ediyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Azerbaycanlı doktorlar EÜ’de korona virüs eğitimi aldı

Vali Karaloğlu: “Göğsümüz milli duygularımızla kabardığı sürece balkonlar da bize meydan olur”

Vali Karaloğlu: “Göğsümüz milli duygularımızla kabardığı sürece balkonlar da bize meydan olur”

İpekyolu Belediyesinden korona virüsle mücadelede yeni yöntem

İpekyolu Belediyesinden korona virüsle mücadelede yeni yöntem

Muşlu bakır ustası, Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını tepsiye işledi

Muşlu bakır ustası, Sağlık Bakanı Koca'nın fotoğrafını tepsiye işledi

Van Namaz Vakitleri 22 Nisan Çarşamba

İmsak
03:44
Sabah
05:14
Öğle
12:10
İkindi
15:54
Akşam
18:56
Yatsı
20:20

Van Nöbetçi Eczaneler22 Nisan Çarşamba

Evin Eczanesi
Ipekyolu
Merkez Eczanesi
Ipekyolu
Oflas Eczanesi
Ipekyolu
Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Akın Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van’daki Noterler dezenfekte edildi

Van’daki Noterler dezenfekte edildi

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Minik kız biriktirdiği parasını ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışladı

Minik kız biriktirdiği parasını ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışladı

Van'da, atlarla İran sınırından yurda sokulan 161 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da, atlarla İran sınırından yurda sokulan 161 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.