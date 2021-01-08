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Mahalleliler toplulaştırmaya karşı çıktı

08.01.2021 17:55 | Son Güncelleme:
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Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 24 mahallede gerçekleştirilecek tapu toplulaştırma işlemine karşı çıkan Adatepe Mahallesi sakinleri, yüklenici firma temsilcisinin bilgilendirme yapmasına izin vermediler.Vezirköprü Adatepe Mahallesi İlk-Ortaokulu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katılan vatandaşlar, tepkilerini dile getirdiler.

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 24 mahallede gerçekleştirilecek tapu toplulaştırma işlemine karşı çıkan Adatepe Mahallesi sakinleri, yüklenici firma temsilcisinin bilgilendirme yapmasına izin vermediler.
Vezirköprü Adatepe Mahallesi İlk-Ortaokulu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına katılan vatandaşlar, tepkilerini dile getirdiler. Mahalle sakinleri olarak bu çalışmalara kesinlikle izin vermeyeceklerini belirterek firma yetkililerinin mahalleyi terk etmesini istediler.
Vezirköprü Adatepe Mahalle Muhtarı Cemil Akbaş, 24 mahallede yapılması planlanan tapu toplulaştırma çalışmasına Adatepe ile başlandığını, mahalle sakinlerinin ise arazilerinde bu çalışmayı istemediklerini, çalışmanın zorla yapılmasına da karşı çıktıklarını söyledi.
Mahalle sakinleri ise, "Bizim arazilerimizle oynamasınlar, arazilerimiz kimseye peşkeş çekilmesin. Yapılan bu müdahaleye kesinlikle izin vermeyeceğiz. Böyle bir tapu toplulaştırması istemiyoruz" dediler.
Mahalle sakinlerinin konuşmacılara izin vermediği bilgilendirme toplantısında sık sık "İstemiyoruz" diye bağırdıkları gözlendi.

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