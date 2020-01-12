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  4. Mahallelinin su sorunu çözülüyor

Mahallelinin su sorunu çözülüyor

MERSİN HABERLERİ  | 12.01.2020 13:19 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde Berdan Barajı’nın hemen yanında bulunmasına rağmen içmesuyu sorunu yaşayan Akçakocalı Mahallesi’ne temiz su getirilmesi için MESKİ tarafından çalışma başlatıldı.Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, MESKİ ekipleri, Akçakocalı Mahallesi’nin yaşadığı içmesuyu sorununa son vermek için çalışma başlattı.

Mahallelinin su sorunu çözülüyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde Berdan Barajı’nın hemen yanında bulunmasına rağmen içmesuyu sorunu yaşayan Akçakocalı Mahallesi’ne temiz su getirilmesi için MESKİ tarafından çalışma başlatıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, MESKİ ekipleri, Akçakocalı Mahallesi’nin yaşadığı içmesuyu sorununa son vermek için çalışma başlattı. Takbaş mevkiinden su alınıp Akçakocalı’ya getirilmesi için 8 kilometre hat döşeme çalışmasının başlamasından dolayı oldukça mutlu olduklarını kaydeden Muhtar Ali Beyceoğlu, hafriyat çalışması yapan iş makinası önünde kurban kestirdi.
Geçmiş yıllarda defalarca kez bu konuyu gündeme getirmelerine rağmen sonuç alamadıklarını kaydeden Muhtar Beyceoğlu, “Konu Vahap Seçer Başkana da iletildi ve talebimiz kısa sürede olumlu karşılandı, çalışmalar başlatıldı. Merkeze çok yakın ve Berdan Barajı’nın yanında olmamıza rağmen bugüne kadar temiz sudan mahrum kaldık. Bu çalışmanın sonlanmasıyla artık tüm mahalle halkımız temiz su içebilecek. Bu konuda duyarlılıklarından dolayı başta Vahap Seçer olmak üzere tüm belediye yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.
MESKİ Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürü Hasan Baltacı ise 8 kilometre uzaklıkta bulunan Takbaş Mahallesi’ndeki depodan döşenecek borularla Akçakocalı Mahallesi’nin su sorununun çözüleceğini söyledi. Şu an mahallede 30 hane bulunduğunu belirten Baltacı, ileride bu bölgede konut sayısının artması durumunda yeni konutların da bu sudan rahatlıkla faydalanabileceklerini ifade etti.

Mahallelinin su sorunu çözülüyor

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