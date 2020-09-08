YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Mahallelinin yeni yol çağrısı Büyükşehir’i harekete geçirdi

Mahallelinin yeni yol çağrısı Büyükşehir’i harekete geçirdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.09.2020 11:33 | Son Güncelleme

Derince Yenikent’te mahallelinin taleplerini değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Araptepe Caddesi’nde yol çalışmalarına başladı.Derince’ye bağlı Yenikent Mahallesi’nde yapılan toplu konut alanları da yeni yaşam alanı olarak öne çıkıyor.

Derince Yenikent’te mahallelinin taleplerini değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Araptepe Caddesi’nde yol çalışmalarına başladı.
Derince’ye bağlı Yenikent Mahallesi’nde yapılan toplu konut alanları da yeni yaşam alanı olarak öne çıkıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda yeni yapılan sitelerin ulaşım imkanını karşılamak amacıyla Araptepe’de yol çalışmasına başladı. Ekipler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatı doğrultusunda vatandaşın mağdur olmaması için projeleri kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşımın rahat ve konforlu gerçekleştirilmesi için projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Kent genelinde sürdürülebilir ulaşım hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yenikent Mahallesi Araptepe Caddesi’ndeki çalışmalara start verdi. Yeni konut alanlarının ihtiyacını gidermek için yapılan çalışmayla Derince merkeze bağlanan Mehmet Akif Caddesi’ne ulaşım daha kolay sağlanacak. Mevcut toprak yolun genişletilmesiyle 7 metre ve 450 metre uzunluğunda asfalt yol tamamlanmış olacak.
Mahalle sakinlerinin Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni araması ve taleplerini bildirmesiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri çalışma programı hazırladı. Gelen talepleri değerlendiren yetkililer, ulaşımın sağlanabilmesi için Araptepe’de ivedi bir çalışmanın yapılması gerektiğine karar verdi. Mahalle sakinlerinin beklentisini karşılamak için çalışmalara başlayan ekipler, kısa sürede başlatılan projeyi bitirmeyi hedefliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Sosyal medyayı sallayan paylaşım!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Park halindeki araç alev aldı
Park halindeki araç alev aldı
Milas’ta yeni hastane hizmete başladı
Milas’ta yeni hastane hizmete başladı
Bitkisel atıklar yakıta dönüşecek
Bitkisel atıklar yakıta dönüşecek
Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi
Kütahya’da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi
Kocaeli'de kepçenin çarptığı işçi öldü
Kocaeli'de kepçenin çarptığı işçi öldü
Gazimuhtar Paşa Bulvarı trafiğe açıldı
Gazimuhtar Paşa Bulvarı trafiğe açıldı

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
05:00
Sabah
06:27
Öğle
13:03
İkindi
16:38
Akşam
19:29
Yatsı
20:51

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Petek Eczanesi
Gebze
Fatih Eczanesi
Izmit
Dilek Eczanesi
Golcuk
Meral Eczanesi
Karamursel
Merve Eczanesi
Izmit
Mine Eczanesi
Darica
Nilüfer Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Sokağa atılan aileye Büyükşehir sahip çıktı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
Gültepe Mahallesine Hizmet Binası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.