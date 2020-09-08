Mahallelinin yeni yol çağrısı Büyükşehir’i harekete geçirdi

Derince Yenikent’te mahallelinin taleplerini değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Araptepe Caddesi’nde yol çalışmalarına başladı.

Derince’ye bağlı Yenikent Mahallesi’nde yapılan toplu konut alanları da yeni yaşam alanı olarak öne çıkıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda yeni yapılan sitelerin ulaşım imkanını karşılamak amacıyla Araptepe’de yol çalışmasına başladı. Ekipler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatı doğrultusunda vatandaşın mağdur olmaması için projeleri kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşımın rahat ve konforlu gerçekleştirilmesi için projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Kent genelinde sürdürülebilir ulaşım hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yenikent Mahallesi Araptepe Caddesi’ndeki çalışmalara start verdi. Yeni konut alanlarının ihtiyacını gidermek için yapılan çalışmayla Derince merkeze bağlanan Mehmet Akif Caddesi’ne ulaşım daha kolay sağlanacak. Mevcut toprak yolun genişletilmesiyle 7 metre ve 450 metre uzunluğunda asfalt yol tamamlanmış olacak.

Mahalle sakinlerinin Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni araması ve taleplerini bildirmesiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri çalışma programı hazırladı. Gelen talepleri değerlendiren yetkililer, ulaşımın sağlanabilmesi için Araptepe’de ivedi bir çalışmanın yapılması gerektiğine karar verdi. Mahalle sakinlerinin beklentisini karşılamak için çalışmalara başlayan ekipler, kısa sürede başlatılan projeyi bitirmeyi hedefliyor.

