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Mahalleliye ilahi morali

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.05.2020 14:22 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediyesi’nin ramazanın maneviyatını yaşatmak amacıyla başlatmış olduğu etkinlikler sürüyor.Kovid -19 tedbirleri kapsamında ramazanın maneviyatı yaşatmak isteyen Karaköprü Belediyesi etkinliklerini Doğukent Mahallesi’nde sürdürdü.

Karaköprü Belediyesi’nin ramazanın maneviyatını yaşatmak amacıyla başlatmış olduğu etkinlikler sürüyor.
Kovid -19 tedbirleri kapsamında ramazanın maneviyatı yaşatmak isteyen Karaköprü Belediyesi etkinliklerini Doğukent Mahallesi’nde sürdürdü. Mobil Ramazan aracında ilahiler okundu. Her gün iftar sonrası bir mahallede gerçekleştirilen program vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. İftar öncesi sıra gecesi programı düzenleyen Karaköprü Belediyesi iftar sonrası ise Karaköprülülere ilahi ziyafeti yaşatıyor. Mobil ramazan etkinlikleri diğer mahallelerde de devam edeceği bildirildi.
Vatandaşlar, düzenlenen etkinliklerden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

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