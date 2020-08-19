YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. “Mahallemde Şenlik Var” ile çocukların yüzü gülüyor

“Mahallemde Şenlik Var” ile çocukların yüzü gülüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.08.2020 12:24 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, mahallerin kesişim noktalarına kurduğu sahne ile tiyatro gösterilerine devam ediyor.

Başiskele Belediyesi, mahallerin kesişim noktalarına kurduğu sahne ile tiyatro gösterilerine devam ediyor. Dün akşam da Kullar Kültür Merkezi önünde kurulan sahne ile çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı.
‘Mahallemde Şenlik Var’ etkinliğiyle çocuk tiyatro ve eğlencelerini çocukların ayağına getiren Başiskele Belediyesi, korona virüs tedbirleri çerçevesinde çocuk etkinliklerine sürpriz hediye ve maskot eğlenceleriyle yüzleri güldürüyor. Korona virüs tedbirleri eşliğinde düzenlenen etkinlikte aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar girişlere yerleştirilen dezenfektan noktalarında önce ellerini dezenfekte etti, ardından sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirilen sandalyelere oturdu. Maskesiz hiç kimsenin alana alınmadığı etkinlikte, sık sık tedbirlere uyulması konusunda hatırlatmalarda bulunuldu. Yarışmaların da yapıldığı etkinlikte, çocuklara çeşitli sorular soruluyor ve cevabı bulan çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılıyor.
İlçenin dört bir yanını gezecek olan ‘Mahallemde Şenlik’ Var ekibi, her gün bir mahalleye misafir olarak vatandaşları ve çocukları eğlendirmeye devam edecek. Bu kapsamda programlar dahilinde, etkinlik bugün Yeşilyurt Mahallesi Ertuğrul Gazi pakında yapılıyor. Yarın da Yeşilkent Mahallesi Yeşil Park’ta yapılacak olan etkinlik çocukların yüzünü güldürmeye devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar 'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:33
Sabah
06:08
Öğle
13:09
İkindi
16:56
Akşam
20:00
Yatsı
21:28

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Duru Eczanesi
Darica
Aydın Eczanesi
Izmit
Handan Eczanesi
Karamursel
Şifa Eczanesi
Golcuk
İskele Eczanesi
Dilovasi
Semih Eczanesi
Darica
Yarımca Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden daha fazla önem vermeliyiz. Tedbirlere uyarsak tehdit ortadan kalkacaktır. Tedbirlere hassasiyetle uyarsak bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemiş o

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden daha fazla önem vermeliyiz. Tedbirlere uyarsak tehdit ortadan kalkacaktır. Tedbirlere hassasiyetle uyarsak bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemiş o

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.