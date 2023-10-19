MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mahallenin Muhtarları dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Ünlü oyunca Esra Akkaya kaza geçirdi: Çocuk korkudan hala titriyor

Mahallenin Muhtarları dizisiyle bir döneme damga vurmuştu! Ünlü oyunca Esra Akkaya kaza geçirdi: Çocuk korkudan hala titriyor

19.10.2023 19:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisindeki “Şirin” rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Esra Akkaya Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazası geçirdi. Arabada 10 yaşındaki oğlu da bulunan Akkaya korku dolu dakikalar yaşadı. Maddi hasar oluşan kazanın ardından açıklamalarda bulunan Akkaya, "Allah korudu. Oğlum arabada, o yüzden çok önemliydi. Çok korktu ama canımıza bir şey gelmedi. Çocuk hala korkudan titriyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Esra Akkaya ile oğlu Can Alex’in bulunduğu otomobil, Muğla’nın Bodrum ilçesinde başka bir otomobille çarpıştı. Kaza, maddi hasarla atlatıldı.

1

YARALANAN OLMADI

Kaza, akşam saatlerinde Konacık Mahallesi’nde meydana geldi. Seyit Onbaşı Caddesi’nde seyreden Esra Akkaya idaresindeki otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nden gelen Tolga Sözer yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya ile 10 yaşındaki oğlu Can Alex, büyük korku yaşadı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası taraflar kaza tutanağı tuttu.

2

"ÇOCUK KORKUDAN HALA TİTRİYOR"

Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisindeki “Şirin” rolü ile tanınan oyuncu Esra Akkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kaza anlarını şöyle anlattı:

3

“Allah korudu. Oğlum arabada, o yüzden çok önemliydi. Çok korktu ama canımıza bir şey gelmedi. Dikkatli gitsinler. Ben ana yoldan gidiyorum, tali yoldan birden araba çıkıyor. Durmanın imkanı yok, sadece yavaşlayabilirsin. Allah hepimizi korusun, en çok çocuklarımızı. Çocuk korkudan hala titriyor. Ben burada yaşıyorum, 7 sene oldu herhalde. Arada bir gidip gelmelerimiz oldu.” (İHA)

4

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
HEDEFİM SENSİN KONUSU VE OYUNCULARIHEDEFİM SENSİN KONUSU VE OYUNCULARI
Eski hali sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı Eski hali sosyal medyayı salladı! Bakan bir daha baktı
Yemekteyiz menüsü sosyal medyayı salladı! Yemekteyiz menüsü sosyal medyayı salladı!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bodrum Esra Akkaya Oyuncu yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Aralarındaki boy farkı çok konuşuldu! Sosyal medyanın ilgisini çekti

Aralarındaki boy farkı çok konuşuldu! Sosyal medyanın ilgisini çekti

Simpsons bildi mi? 10 yıl önceki detay...

Simpsons bildi mi? 10 yıl önceki detay...

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.