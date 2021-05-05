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Maharetli "özel" eller kendi bayram şekerlerini çevrim içi ortamda yaptı

05.05.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maharetli "özel" eller kendi bayram şekerlerini çevrim içi ortamda yaptı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "Özel Eller Yöresel Lezzetler eTwinning Projesi" kapsamında 10 ilden zihinsel engelli 100 öğrenci, Ramazan Bayramı şekerlerini çevrim içi ortamda evlerinde yaptı.

Melikgazi ilçesinde bulunan İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulundaki öğretmenler, farklı illerde yiyecek içecek hizmeti alanında eğitim alan özel öğrencilerle sanal ortamda bir araya geldi.

"Bayram Şekerimi Kendim Yapıyorum" etkinliğinde öğrenciler, Kayseri'ye özgü "gilaburu" meyvesiyle bayram şekeri yaptı.

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Osman Morsünbül, etkinlikte yaptığı konuşmada uzaktan eğitimde öğrencilere eğlenceli vakit geçirmek istediklerini söyledi.

Projenin bir diğer amacının ise öğrencilere gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması olduğunu anlatan Morsünbül, Ramazan Bayramı'nın yaklaştığını çocukların bu ayda şekerle buluştuğunu söyledi.

Bayramda çocukların dışarı şeker toplamaya çıkamayacağını belirten Morsünbül, şekerleri çocukların sağlıklı bir şekilde evlerinde hazırladığını dile getirdi.

Morsünbül Kastamonu, İstanbul gibi 10 şehirden yaklaşık 100 öğrencinin etkinliğe katıldığını ifade etti.

Çevrim içi etkinliğe ayrıca Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Cemal Özdemir, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Vasfi Seyhan ve veliler de katıldı.

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