Maher Holding'ten Pınar Güzey, Türkiye'nin en etkin 50 CMO'su arasına seçildi

İSTANBUL (AA) - Maher Holding Pazarlama ve Dijital Başkanı Pınar Güzey, Milliyet Executive'in jürisi tarafından pazarlama alanında sergiledikleri performansla öne çıkan Türkiye’nin en etkin 50 CMO’su arasına seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Milliyet Executive dergisi, tüketici nazarında fark yaratan markaların ancak başarılı bir pazarlama lideriyle mümkün olduğu gerçeğinden hareketle önemli bir danışma kurulu oluşturup bu alanda Türkiye’nin en iyi 50 ismini seçti.

Listenin neredeyse yarısı kadın yöneticilerden oluşurken holdingi temsil eden tek isim olarak öne çıkan Pınar Güzey, Quick Sigorta başta olmak üzere holding bünyesindeki inovatif ve ağırlığını dijital tabanlı projelerin oluşturduğu yenilikçi pazarlama çalışmalarıyla dikkati çekiyor.

Özellikle kurulduğu günden bu yana sektöründe dijital devrim niteliğinde çalışmalar hayata geçiren Quick Sigorta'daki projeler bunların başında geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pınar Güzey, sigorta müşterisini acenteyle online platformda bir araya getiren sigorta sektöründeki ilk hibrit uygulama "Agent değil Acente" gibi dijital ve inovatif projelerin yanı sıra geleneksel pazarlama yöntemlerini de en etkin şekilde kullandıklarını aktardı.

Güzey, bütünleşik pazarlama bakış açılarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Stratejimizi yeni nesil pazarlama ve dijitalleşme trendleriyle şekillendiriyoruz. Dijitalleşme günümüzün ve geleceğin merkezinde yer alıyor ancak biz tüm pazarlama kanallarını ve dinamiklerini kucaklayan, tüketici etkileşimleriyle birlikte büyüyen bir marka hikayeciliği bakış açısına sahibiz. Elbette dijitalin önemi yüksek ama tüketiciyle temas ettiğimiz her alan bizim için kıymetli. Çünkü dijitalleşirken kişisel deneyimlerden kopmamak, aksine insani değerlere daha çok eğilerek dijital ve analog arasındaki dengeyi kurmak önem taşıyor. Bunları yaparken hızlı aksiyon alabilen bir yapı kurgulayıp değişimin öncüsü olmayı hedefliyoruz. 2019'da pazardaki motosikletle ilgili boşluğu fark edip çok yönlü bir pazarlama anlayışıyla bu alana yönelmemiz en iyi örneklerden biri.

Fiyattan ziyade marka bilinirliğine ve motosiklet camiasıyla güvenilir bir bağ kurmaya odaklandığımız bu çalışmalarda, neredeyse tüm motosiklet festivallerine sponsor olmak, otobüslerde 'Motorcuyu Farket' giydirmeleriyle ve tüm ülkeye dağıtılan promosyon ürünleriyle sosyal sorumluluk projesi başlatmak, iki gezgin ve motor aşığı ile Quick Routes projesine imza atmak ilk sıralarda yer alıyor. Bu nedenle yalnızca motosiklet değil birçok alanda hem dijital iletişim kanallarını kullanmak hem de sahada olmak bizim için önemli. Bu diğer alanlar içinde HSSK takımına sponsor olup yelken yarışlarında yer almak da var, Tiyatronet ile iş birliği yapıp dijitali sanat ile temas ettirmek de var."

- "Stratejimizi yeni nesil pazarlama ve dijitalleşme trendleriyle şekillendiriyoruz"

Online ve offline mecralarda güçlü içerikler üreterek bir medya şirketi gibi davranıp çalışmalara yayıncı refleksiyle yaklaştıklarını aktaran Güzey, bütün yayınlardaki önceliklerinin müşteri değil, okuyucu, izleyici kazanmak olduğunu bildirdi.

Güzey, "Tüm bunlar gerek son kullanıcı gerekse acentelerimizle samimi ve sürdürülebilir bir bağ kurmayı beraberinde getiriyor. Özetle dijitalleşmeyi pazarlamanın merkezine alırken müşteri odaklı yaklaşımı da aynı oranda yükseltmek şart. Bu vizyonu kurum kültürüne yaydığınızda ise büyümeyi sürdürülebilir hale getirmek işten bile değil." ifadelerini kullandı.

Ürün geliştirmede de tıpkı pazarlamadaki gibi ileri görüşlü bir reflekse sahip olduklarını belirten Güzey, Quick Sigorta’nın yakın zamanda Adastec ile yaptığı anlaşmayı hatırlatıp dünyanın ilk otonom araç projesine yatırım yaptıklarını ve Kasko’nun geleceğini birlikte şekillendirmek üzere yola çıktıklarını aktardı.

- Pınar Güzey'in kariyerinde dijital dönüşüm öne çıkıyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Pınar Güzey'in kariyerinde dijital dönüşüm öne çıkıyor. 20 yılı aşkın yurt içi ve yurt dışında pazarlama & dijital alanlarda deneyimi bulunan Pınar Güzey, İTÜ İnşaat Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra, kariyerine bankacılık sektöründe dijital alanda adım attı.

Ardından Almanya'da MBA eğitimini tamamlayıp Almanya ve Avusturya’da farklı sektörlerde uzun yıllar dijital teknolojiler ve pazarlama alanında çalıştı.

Güzey’in kariyerinde, Turkcell’in dijital kanallarını yöneterek Türkiye’deki ilk dijital dönüşüm projelerinden birini gerçekleştirme, D&R’da Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alma, Yeditepe Üniversitesi’nde Dijital Dönüşüm ve Dijital Pazarlama alanında dersler verme gibi önemli aşamalar bulunuyor.

Evli ve bir kız çocuğu annesi olan Pınar Güzey, Quick Sigorta’da Bütünleşik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak başladığı görevine Maher Holding Pazarlama ve Dijital Başkanı olarak devam ediyor.

Quick Sigorta, Corpus Sigorta, Quick Finans ve Qpay markalarının hem dijital hem de pazarlama çalışmalarından sorumlu olan Pınar Güzey'in yönetim anlayışındaki en önemli unsur ise gerek marka içinde gerekse holding markaları arasında takım çalışmasını ve uyumu sağlamak olarak öne çıkıyor.

- En iyi 50 CMO listesi 12 önemli jüri üyesi tarafından belirlendi

En iyi 50 CMO listesi 12 önemli jüri üyesi tarafından belirlendi. Adaylardan performans ve iş deneyimlerini ek olarak salgın sonrası üstlendikleri sorumluluklar ve uygulamalarındaki değişimlere ilişkin temin edilen bilgiler, danışma kurulu tarafından analiz edildi.

Danışma kurulunun onaylama ve değerlendirmeleri sonucunda performanslarıyla dikkati çeken 50 yönetici belirlendi.

En Etkin 50 CMO’ya ödülleri 22 Eylül Perşembe günü CMO Summit 2022’de takdim edilecek. Pazarlama ve yönetim alanında en önemli düşünce önderleri ve karar alıcılara ev sahipliği yapacak zirvede, en az 20 üst düzey konuşmacı yer alacak.

