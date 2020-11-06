Mahkeme kararı Eylül Yağlıkara'nın ailesinin yanan yüreğine su serpti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın katilinin müebbet hapse mahkum edilmesini aile yerinde bir karar olarak değerlendirdi.

Anne Şerife Yağlıkara, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, karmaşık duygular içinde olduğunu, sevinç ile hüznü bir arada yaşadığını söyledi.

Evlat acısının katlanılması zor bir duygu olduğunu dile getiren anne Yağlıkara, "Evladımı kaybettim, ona üzülüyorum. Katilin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına ise seviniyorum. Biliyorum ki evladım geri gelmeyecek ama en azından katilleri serbest gezmeyecek. Başka annelerin canı yanmayacak." dedi.

Evladına duyduğu özlemin hiçbir zaman bitmeyeceğini belirten Yağlıkara, "Yüce adaletimize teşekkür ediyorum. Çok şükür Rabbime meleğimin kanı yerde kalmadı. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın, hiçbir şeye benzemiyor. Onu 9 ay karnında taşıyorsun, büyütüyorsun, bir katil gelip canını alıyor. Bu hak mıdır, adalet midir? Bunlar hiçbir zaman içeriden çıkmasın, devletimiz bunlara bakmasın." diye konuştu.