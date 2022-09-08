Mahkum'un Fırat'ı Onur Tuna aşka geldi: "Güzel sevgilim, sen hep yanımda ol!"

Mahkum dizisinde Fırat Bulut adında bir Cumhuriyet Savcısını canlandıran Onur Tuna, 15 Eylül Perşembe akşamı 20:00'da yeni sezona merhaba diyecek dizinin ilk bölümü için oldukça heyecanlı. Sene başında meslektaşı Hande Doğandemir ile ilişkisini noktalayan ünlü oyuncu Onur Tuna, bir süredir Yasemin Yazıcı ile birlikte. Onur Tuna - Yasemin Yazıcı aşkı Mahkum dizisinin fanları tarafından da yakından takip ediliyor.

ONUR TUNA'DAN AŞK DOLU PAYLAŞIM

Onur Tuna sevgilisi Yasemin Yazıcı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Ünlü oyuncu birlikte çekildikleri fotoğrafa yer verdiği paylaşımına şu notu düştü:

"Güzel sevgilim. İyi ki… İyi ki doğmuşsun. Sen hep yanımda, önümde ol"

YASEMİN YAZICI'DAN 'ONUR TUNA' PAYLAŞIMI

Yasemin Yazıcı da sevgilisi Onur Tuna'nın doğum günü kutlama mesajına sosyal medya hesabında yer vererek "Biraz duygusallaştım" notunu düştü.





