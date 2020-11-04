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Mahmood Coffee’den basketbola destek

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.11.2020 17:56 | Son Güncelleme

Türkiye Süper Lig 2020-2021 sezonunda Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve Ankaragücü futbol takımlarına sırt forma sponsoru ve BB Erzurumspor’un göğüs forma sponsoru olan Mahmood Coffee son olarak Gaziantep Basketbol takımına Süper Lig 2020-2021 sezonunda şort sponsoru oldu.Gaziantep merkezli ve Türkiye’nin en büyük ihracatçılarından biri olan Altunkaya Şirketler Grubu’nun en değerli markalarından biri olan Mahmood Coffee, dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerinden ürettiği ürünlerle yerli mühendis ve üretim gücünü Türkiye’ye hizmet için sunuyor.

Mahmood Coffee’den basketbola destek

Türkiye Süper Lig 2020-2021 sezonunda Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve Ankaragücü futbol takımlarına sırt forma sponsoru ve BB Erzurumspor’un göğüs forma sponsoru olan Mahmood Coffee son olarak Gaziantep Basketbol takımına Süper Lig 2020-2021 sezonunda şort sponsoru oldu.
Gaziantep merkezli ve Türkiye’nin en büyük ihracatçılarından biri olan Altunkaya Şirketler Grubu’nun en değerli markalarından biri olan Mahmood Coffee, dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerinden ürettiği ürünlerle yerli mühendis ve üretim gücünü Türkiye’ye hizmet için sunuyor. Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya sponsorluk ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm spor dalları bizim için değerli ve önemlidir. Mahmood Coffee olarak üretim merkezimize ev sahipliği yapan ilimizin basketbol kulübü, Gaziantep Basketbol takımına Basketbol Süper Lig 2020-2021 sezonunda şort forma sponsoru olmaktan dolayı büyük bir sevinç ve gurur duyuyoruz" dedi.
Mahmood Coffe
Mahmood Coffee’nin, 30 yılı aşkın tecrübesiyle dünya markalarıyla rekabet edebilen global bir markadır. Geniş ürün yelpazesiyle tüm kahve severlere hitap etmektedir. Gold, klasik, 2si1 arada, 3ü1 arada ve Türk kahvesi gibi Türkiye’de de bolca tüketilen kahve çeşitlerini tüketicinin beğenisine sunan Mahmood Coffee, kısa sürede ise cappuccino ve kapsül kahve gibi yeni nesil kahve ürünlerini de geliştiren ve tüm dünyadaki müşterilerine ulaştıran uluslararası bir marka haline dönüştü. Yüzde yüz yerli sermaye olan Mahmood Coffe, kahve dışı sıcak içeceklerden sıcak çikolata ve salep gibi alışkın olduğumuz lezzetleri de ürün gamında bulundurmaktadır.

Mahmood Coffee’den basketbola destek

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Barkın Eczanesi
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Demir Eczanesi
Sehitkamil
Kutsal Eczanesi
Sehitkamil
Kuzucu Eczanesi
Sehitkamil
Oruç Eczanesi
Sehitkamil
B. Arsu Eczanesi
Sahinbey
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