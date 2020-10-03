Mahmood Coffee’den yeni sponsorluk

Türkiye Süper Lig 2020-2021 sezonunda Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve Ankaragücü futbol takımlarına sırt forma sponsoru olan Mahmood Coffee, son olarak da BB Erzurumspor’un göğüs forma sponsoru olduğunu açıkladı.

BB Erzurumspor resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Çaydan elbette vazgeçemeyiz ama artık kahvenin de tadı bir başka. Mahmood Coffee yeni göğüs sponsorumuz oldu. 40 yıllık hatrı olması temennimizle. Teşekkürler"

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ise, “BB Erzurumspor’un göğüs forma sponsoru olduk. Mahmood Coffee ve BB Erzurumspor için hayırlı olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mahmood Coffee hakkında

Gaziantep merkezli ve Türkiye’nin en büyük ihracatçılarından biri olan Altunkaya Şirketler Grubu’nun en değerli markalarından biri olan Mahmood Coffee, dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerinden ürettiği ürünlerle yerli mühendis ve üretim gücünü Türkiye’ye hizmet için sunuyor.

Mahmood Coffee’nin, 30 yılı aşkın tecrübesiyle dünya markalarıyla rekabet edebilen global bir markadır. Geniş ürün yelpazesiyle tüm kahve severlere hitap etmektedir. Gold, klasik, 2si 1 arada, 3ü1 arada ve Türk kahvesi gibi Türkiye’de de bolca tüketilen kahve çeşitlerini tüketicinin beğenisine sunan Mahmood Coffee, cappuccino ve kapsül kahve gibi yeni nesil kahve ürünlerini de geliştiren ve tüm dünyadaki müşterilerine ulaştıran uluslararası bir markadır. Kahve dışı sıcak içeceklerden; sıcak çikolata ve salep gibi alışkın olduğumuz lezzetleri de ürün gamında bulundurmaktadır. Mahmood Coffee ürünleri ;yüzde yüz yerli sermayedir.



