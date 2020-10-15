Mahmut Özgener: "Yeni döneme güçlü şekilde hazırlandık"

Bu yıl rekor doluluk oranına ulaşarak Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversiteleri arasına adını yazdıran İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 20’nci akademik yılına “online” olarak başladı. Yeni döneme ilişkin öğrencilere mesajlar veren İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, “İzmir Ekonomi Üniversitesi ailesi olarak yeni döneme güçlü bir şekilde hazırlandık. Uzaktan eğitimde öncü ve örnek, Türkiye’de en iyi teknolojik altyapıya sahip üniversitelerden biriyiz. Bu sayede öğrencilerimiz, her daim avantajlı ve farklı olacak” dedi. Ege Bölgesinin ilk vakıf üniversitesi olarak 14 Nisan 2001 tarihinde kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), bu yıl 20’nci yaşını kutlayacağı yeni döneme, 9 bini aşkın öğrencisiyle “merhaba” dedi. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve Öğrenci Konseyi Fahri Üyesi Oğuzhan Yıldırım, yeni dönemin ilk gününde tüm öğrenciler adına Atatürk büstüne çelenk sunumu gerçekleştirdi. Yeni dönem, pandemi nedeniyle online eğitimle başlarken; İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener ve Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, öğrencilere üniversitenin Youtube kanalı aracılığıyla seslenerek başarılar diledi.

"Yeni döneme güçlü şekilde hazırız"

Mesajında, İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak yeni döneme en iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Başkan Özgener, “Eğitim, yaş ve sınırın olmadığı, hayat boyu devam eden bir bilgi zinciri. Bu zincirin en önemli halkalarından biri de üniversitede elde ettiğiniz kazanımlar. Pandemi nedeniyle alışık olduğumuz kampüs coşkusundan uzak olsak da İzmir Ekonomi Üniversitesi ailesi olarak yeni döneme güçlü şekilde hazırız. Online eğitimde öncü ve örnek, Türkiye’de en iyi teknolojik altyapıya sahip üniversitelerden birinin öğrencisi olarak, her daim avantajlı ve farklı olacaksınız. İzmir Ekonomili olmanın ayrıcalıklarını ve sağlayacağı imkânları, üniversitemize gelmeden de yaşamış olacaksınız” dedi.

Başkan Özgener, şöyle devam etti:

“Bir arada olduğumuz, unutulmaz anılar biriktirdiğimiz, özgürce zaman geçirdiğimiz anları çok özledik. Diliyoruz ki, pandemi sürecinin etkilerini en kısa sürede atlatarak özlem duyduğumuz günlere yeniden, hep birlikte kavuşacağız. Hepinize güveniyor; yarının üreteni, proje yapanı, yol göstereni olarak atacağınız her adımın sizi başarıya ulaştıracağını biliyorum.”

"Üniversitemizin başarılarına yenilerini ekleyeceğiz"

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ise öğrencilerle bir araya gelememenin burukluğu olsa da yeni bir dönemin başlamanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, “İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak, en öncelikli hedeflerimizden biri ‘rol model üniversite’ olmak. Bu doğrultuda ciddi adımlar atıyor, projeler geliştiriyor ve kendimizi sürekli yeniliyoruz. 2020-2021 akademik yılıyla birlikte bunları uygulamaya alacağız. Öğrencilerimize, kısa sürede uyum sağlayacakları, dersleri istedikleri gibi dinleyebilecekleri, akademisyenleriyle anında iletişim kurabilecekleri bir sistem kurduk. Üniversitemizdeki 250 sınıfta dersleri anında kaydedebileceğiz. Gençlerimize, güçlü ve nitelikli bir eğitim alma fırsatı sunacağız. Bu yıl aramıza katılan 2 bin 148 yeni öğrencimizle İzmir Ekonomi Üniversitesi ailemiz daha da büyüdü. İnanıyorum ki bu dönemde, üniversitemizin başarılarına yenilerini ekleyeceğiz” dedi.