Mahmutbey İstoç önünde peş peşe karşılıklı trafik kazası: 3 ağır yaralı

Bir hafif ticari aracın yandığı, iki kamyonetin ise çarpışarak birbirine girdiği kazalar neticesinde 3 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazalar, Mahmutbey İstoç önü TEM Otoyolu’nda gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Yolun Edirne istikametinde seyreden hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı. Aracın sürücüsü Agit Gezer kendini araçtan dışarı atmayı başardı.

Olay yerine hemen polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Tam o sırada yolun karşı şeridinde Ankara istikametinde gitmekte olan 34 FVA 931 plakalı kırmızı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle otoyolda hızını düşürünce hemen arkasından gelen 34 RR 6305 plakalı beyaz kamyonet arkadan hızla 34 FVA 931 plakalı kırmızı kamyonete çarptı. Kazada 34 RR 6305 plakalı sıkışan 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar sıkıştığı kamyonetten itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarılırken ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından apar topar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik tedbirleri alarak yolun belli bir bölümünü trafiğe kapattı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılması sonucu trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Alev alan hafif ticari aracın sürücüsü Agit Gezer yaşananları şöyle anlattı, "Bir anda ön kaputtan alevler yanmaya başladı. Zaten alev alınca hemen sağa çekip direkt arabadan indik. Yapacak bir şey yok. Cana gelmesin. Tek şeyimiz o. Durup dururken bir anda ön kaputtan, herhalde tesisattan ya da elektrikten bir yerden kaçırmış olabilir. Bir anda alev aldı Allah’tan hemen fark ettik de sağa çektik. Yoksa daha da kötü şeyler olabilirdi." dedi.

