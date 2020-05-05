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Mahmutseydi’ye ulaşım kısaldı

ANTALYA HABERLERİ  | 05.05.2020 12:40 | Son Güncelleme

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Mahmutseydi-Hacıkerimler Mahalleleri arasında, 6 kilometre uzunluğundaki çalışmasını tamamlayarak yeni yolu vatandaşların hizmetine sundu.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Mahmutseydi-Hacıkerimler Mahalleleri arasında, 6 kilometre uzunluğundaki çalışmasını tamamlayarak yeni yolu vatandaşların hizmetine sundu. 17 kilometrelik yol mesafesi 4 kilometreye kadar düşerken vatandaşlara hızlı ve güvenli, alternatif bir ulaşım yolu sunuldu.
Alanya Belediyesi merkezde gerçekleştirdiği hummalı çalışmaların yanısıra kırsal mahallelerdeki çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği 90 günlük süresi olan Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Mahmutseydi Mahallesi Kızılot mevkiinde planlı ve hızlı bir çalışmayla 6 km uzunluğundaki yolu tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Mahmutseydi Mahallesi Kızılot mevkiinde yapılan çalışma neticesinde 6 kilometre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki yol, bölgedeki vatandaşlarında yüzünü güldürdü. 90 gün gibi kısa ve zorlu bir periyotta çalışılmasına rağmen ivedilikle yapılarak hizmete sunulan yol, özellikle yolu aktif olarak kullanacak Mahmutseydi, Hacıkerimler, Yeniköy ve Paşaköy mahalle sakinlerinden büyük takdir topladı.
Mahmutseydi Mahalle Muhtarı Resul Bülbül, yaptığı açıklamada yeni açılan yoldan binlerce vatandaşın yararlanacağını vurgularken Başkan Yücel ve ekibine çalışmaları ve hizmetleri için teşekkür etti. Muhtar Bülbül, “Yaklaşık 3 ay önce başlayan yolumuz ivedilikle tamamlanarak bizlerin hizmetine sunuldu. Artık Hacıkerimler’den tutunda Yeniköy, Paşaköy mahallelerimiz, Taşdibi, Uçkaya gibi birçok bölgemiz merkeze daha yakın. Bu yolla birlikte yolumuz neredeyse 12-13 km kadar kısaldı. Yolumuzun açılmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel olmak üzere tüm ekibine şahsım ve mahalle sakinlerim adına çok teşekkür ederim” dedi.

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