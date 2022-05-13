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Mahsul operasyonunda 30 bin 67 adet yasaklı ürün ele geçirildi

13.05.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 45 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı, Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince 2 milyon 553 bin lira idari para cezası uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca, Tarım ve Orman Bakanlığının şikayeti üzerine dün 71 ilde 494 noktada eş zamanlı düzenlenen "Mahsul" operasyonunda 30 bin 67 adet yasaklı ürün ele geçirildi.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığının şikayeti üzerine harekete geçen KOM Daire Başkanlığı ekipleri tarımsal faaliyetlerde kullanılan ve içeriğindeki zararlı maddeler nedeniyle toplum sağlığını tehdit eden sahte bitki koruma ve besleme ürünlerini yasa dışı yollarla üreterek satışa sunan internet siteleri ve iş yerlerine "Mahsul" adı verilen operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 71 ilde 494 adreste eş zamanlı yapılan aramalarda 30 bin 67 adet plastik kutu içlerinde toz halinde ve ayrıca 1242 kilogram sıvı yasaklı etken madde içeren, sahte, tarihi geçmiş bitki koruma ve besleme ürünü ele geçirildi.

Operasyonda 45 şüpheliye adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince 2 milyon 553 bin lira idari para cezası uygulandı.

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