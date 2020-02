Mahsum Altunkaya’dan saldırı tepkisi

Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, “İdlib’te Mehmetçiklerimize yönelik düzenlenen saldırıları şiddetle kınıyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz” dedi.

Suriye’nin İdlib kentinde Mehmetçiklere yönelik rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırıyı lanetlediklerini ifade eden TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, “Mehmetçiklerimize yönelik düzenlenen hain saldırıyı lanetliyoruz, kınıyoruz. Milletçe her zamankinden daha çok kenetlenmek, birlik ve beraberliğimizi koruyarak sükunetle hareket etmek zorundayız” dedi. Altunkaya yayımladığı yazılı mesajında Türkiye’nin bölge için büyük önem taşıdığını, mazlumların tek umudu haline geldiğini de sözlerine ekleyerek, “Türkiye’nin sınır güvenliğini korumak, vatan toprağımızın bölünmez bütünlüğüne yönelik tehlikeleri ortadan kaldırmak ve bölgede bulunan mazlumların huzurunu sağlamak üzere görev yapan askerlerimize yönelik düzenlenen hain saldırı sonucu 33 askerimizin şehit olduğunu üzülerek öğrendik. Ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Milletçe olaylar karşısında daha duyarlı olmak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek kenetlenmek ve her zamankinden dana fazla güçlü olmak zorundayız. Gün birlik ve beraberlik günüdür. İdlib’te şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Ülke olarak her alanda daha güçlü olmak için her zamankinden daha fazla çalışmak, üretmek, özellikle savunma sanayimizi geliştirmek zorundayız. Bizler devletimizin, milletimizin ve şanlı ordumuzun yanındayız devletimizin emrindeyiz. Üzerimize düşenleri her zaman olduğu gibi yapmaya verilecek görevleri yerine getirmeye hazırız” diye konuştu.