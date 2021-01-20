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Mahsur kalan 20 yolcu kurtarıldı

20.01.2021 09:24 | Son Güncelleme:
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Şemdinli kara yolunda yoğun kar ve tipiden dolayı kara saplanarak mahsur kalan minibüs ve yolcular kurtarıldı.İlçede günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, köy yolları ise tamamen kapandı.

Şemdinli kara yolunda yoğun kar ve tipiden dolayı kara saplanarak mahsur kalan minibüs ve yolcular kurtarıldı.
İlçede günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, köy yolları ise tamamen kapandı. Yüksekova-Şemdinli kara yolunda yoğun kar ve tipiden dolayı 20 kişinin içinde bulunan minibüs kara saplayınca Karayolları ekipleri hemen harekete geçti.
Karayolları ekiplerinin müdahalesi sonucu minibüs saplandığı yerden kurtarıldı. Minibüste bulunan vatandaşlar ise karayolları ekiplerine teşekkür ettiler.

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