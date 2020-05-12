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Mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.05.2020 17:52 | Son Güncelleme

Adıyaman’da sürüden ayrılarak kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı.Adıyaman merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde Müslüm Göksu’ya ait keçi sürüden ayrılarak sarp kayalıklara gitti.

Mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

Adıyaman’da sürüden ayrılarak kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı.
Adıyaman merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde Müslüm Göksu’ya ait keçi sürüden ayrılarak sarp kayalıklara gitti. Kayalıklardan geri dönemeyen keçiyi sahibi kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine AFAD’a bilgi verildi.
AFAD ekipleri kayalıkların üzerinden halatlar yardımı ile keçinin bulunduğu yere indi. Keçiyi halata bağlayan ekipler mahsur kaldığı yerden kurtardı. Keçi daha sonra sahibine teslim edildi.

Mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

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