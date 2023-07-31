Mahveder nasıl yazılır? Mahveder mi mahfeder mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Mahveder sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullanılan kelimelerden biridir. Dilimize Arapçadan girmiş olan bu kelimenin yazım şeklinde çok sık hata yapılmaktadır. Yazılış şekilleri hatalı olarak öğrenilen kelimeler, hem Türk dilinin kullanımını bozmakta hem de etkileyici yazışmaların önüne geçmektedir. Bu yüzden sözcüklerin yazımının doğru bir biçimde öğrenilmesi önemlidir. Kelimelerin nasıl yazıldığını en doğru şekilde gösteren sitelerin başında Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzu sitesi gelir.

Mahveder nasıl yazılır?

Günlük konuşmalarda ya da yazışmalarda çok sık kullanılan sözcüklerden biri mahveder kelimesidir. Bu sözcük Arapça kökenli bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcüğün kökü “mahv” dır. Çoğunlukla sonuna “etmek” fiili getirilerek kullanılmaktadır. Konuşma dilinde çoğu sözcüğü fark etmeden yanlış telaffuz ederiz. Konuşurken veya sohbet anında söylediğimiz kelimelerdeki yanlışlıklar genellikle çok dikkat çekmez. Ancak yazılı iletişimlerde bu hatalar bariz olarak öne çıkar.

Mahveder sözcüğü de yazımında sıklıkla hataya rastlanılan sözcükler içerisinde bulunur. Mahveder yazımı ile ilgili bilgi sahibi olmak için sözlük sitelerinin ziyaret edilmesi önemlidir. TDK bu yönde en sık ziyaret edilen sözlük sitelerinden biridir. Mahveder sözcüğü ortadan kaldırma veya yok etme anlamlarına sahip olan bir kelime olarak bilinir.

Mahveder mi mahfeder mi?

Türkçemizde çoğu sözcük yabancı kökenlidir. Bu yüzden de yazımında çok sık hataya düşülen kelime sayısı epey fazladır. Mahveder sözcüğü de kökü yabancı olan kelimelerden biridir. Kelimelerin doğru yazımını öğrenmek için Türk Dil Kurumu’nun çevrimiçi hizmet veren yazım kılavuzundan faydalanılmaktadır. Mahveder TDK’ye göre “mahveder” şeklinde yazılması gereken bir sözcüktür. Bu kelimesinin sıklıkla “mahfeder” biçiminde yazılması ve kullanılması, imla kuralları yönünden doğru kabul edilmemektedir. Kelimelerin söylenme şeklinin yazıya dökülmesi yapılan en büyük yazım hatalarından biridir. Bu bilgileri göz önünde bulundurduğumuzda mahveder doğru yazılışı şu şöyledir: