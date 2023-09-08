Mahvolmak nasıl yazılır? Mahvolmak ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Mahvolmak sözcüğü çok sık karşımıza çıkan sözcükler arasında bulunmaktadır. Mahvolmak yazımı ile alakalı herhangi bir şüphe oluştuğunda Türk Dil Kurumu’nun resmi yazım kılavuzu sitesinden yardım alınır. Birçok kişi sözcüklerin yazımında yanlışlık yapmamak için bu siteyi ziyaret eder. Kelimelerin doğru yazımından emin olmadan kullanılması, ciddi mana kaymalarına neden olur. Yazılı iletişimlerde manası bozuk cümlelerin ortaya çıkması karşı tarafın net bir şekilde anlamamasına da yol açar.

Mahvolmak nasıl yazılır?

Mahvolmak sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelimenin doğru yazımıyla birlikte söyleniş biçimini ve manası da bilmek önemlidir. Bu kapsamda Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzu sitesinden faydalanılabilir. Bu site üzerinden sözcüğün hem okunuşunu hem yazılışını hem de anlamını öğrenebilmek mümkündür. Bu bağlamda mahvolmak TDK’ye göre manası şu şekildedir:

(Nesnesiz) Ortadan kalkmak ya da yok olmak

(Nesnesiz) Bozulup faydasız bir hale gelmek

(Nesnesiz) İyileşmez bir hale gelmek

(Nesnesiz) Heder olmak ya da boşa gitmek

Mahvolmak ayrı mı yazılır?

Bu kelime dilimize Arapçadan girmiş bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı Arapçadan dilimize giren sözcükler etmek, olmak gibi yardımcı fiillerle birlikte kullanılır. Bu durum neticesinde o sözcükte ses türemesi, değişmesi veya düşmesi meydana gelirse her daim bitişik yazılması gerekir. Bu bağlamda mahvolmak bitişik mi yazılır konusu büyük önem taşır. Yazım kuralları baz alındığında bu sözcük bitişik kullanılması gereken bir kelimedir. Yani bu kelimenin “mahv olmak” şeklindeki ayrı yazımı yanlıştır. Buna göre mahvolmak doğru yazılışı şu şekildedir:

Mahvolmak (doğru kullanım)

Mahv olmak – Maf olmak (yanlış kullanım)

Mahvolmak mı mahfolmak mı?

Mahvolmak kelimesinde yaygın olarak imla yanlışına rastlanılmaktadır. Bu kelime pek çok yerde ya ayrı bir şekilde kullanılmakta da “mahfolmak” olarak yazılmaktadır. Ancak bu yazım şekli Türk Dil Kurumuna göre doğru kabul edilmemektedir. Mahvolmak sözcüğü her daim “mahvolmak” şeklinde yazılıp kullanılması gereken bir sözcüktür. Bu sözcüğün “mahfolmak” ya da “maf olmak” gibi şekillerindeki yazımı doğru değildir.





