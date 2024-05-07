YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Mahzen-38 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandı

Mahzen-38 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 10 şüpheli yakalandı

AA AA
07.05.2024 09:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da düzenlenen Mahzen-38 operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 10 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Kağıthane, Esenler ve Başakşehir ilçelerinde Mahzen-38 operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarla, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, iş yeri baskını, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve tehdit suçlarına karıştığı belirlenen örgüt üyesi 10 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucunda 5 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin, 13 Nisan'da Kağıthane ilçesinde D.E. isimli kişiye yönelik silahla öldürme, C.Ö, D.A, M.K. ve S.A'ya yönelik silahla yaralama, 29 Nisan'da Esenler'de iş yeri baskını, 1 Mayıs'ta da ikamet kurşunlanması ve iş yeri baskını eylemlerini yaptıkları belirlendi.

Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Sokaklarda size yer yok." ifadelerini kullandı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale’de öğrenciler trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendiÇanakkale’de öğrenciler trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi
Yapay zeka ile diş muayenesi ilk kez Eskişehir’de uygulanmaya başlandıYapay zeka ile diş muayenesi ilk kez Eskişehir’de uygulanmaya başlandı
Selçuklu mezarlığında define arayan 3 kişi fotokapana yakalandıSelçuklu mezarlığında define arayan 3 kişi fotokapana yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 8 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:54
Sabah
05:33
Öğle
12:50
İkindi
16:42
Akşam
19:57
Yatsı
21:30
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerdeki indirimleri kaçırmayın

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerdeki indirimleri kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.