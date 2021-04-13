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Maitland Ward, yetişkin filmlerinin kariyerini canlandırdığını söyledi

13.04.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Disney yıldızı olan Maitland Ward, geçtiğimiz yıllarda keskin bir dönüş yaparak yetişkin filmlerinde rol alacağını açıklamıştı.

Maitland Ward, yetişkin filmlerinin kariyerini canlandırdığını söyledi

Disney yapımlarında aldığı rollerle ün kazanan Maitland Ward, 2019 yılında radikal bir karar alarak yetişkin film oyuncusu oldu. Sektör değiştirdikten sonra sosyal medya hesaplarından da aktif olarak paylaşımlar yapan kadının Instagram hesabında bir buçuk milyondan fazla takipçisi var.

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Yeni bir açıklama yapan oyuncu, yetişkin filmlerinde rol alamaya başladığından beri kariyerinin daha da canlandığını söyledi.

MAİTLAND WARD KOMEDİ DİZİSİNDE

44 yaşındaki aktris, The Big Time adlı yeni bir komedi dizisinde rol alacağını açıkladı. Maitland Ward, yeni başlayacak olan komedi dizisinde gerçek hayatında olduğu gibi yetişkin filmlerinde rol alan bir oyuncuyu canlandıracak. Yetişkin filmlerinde aldığı roller sayesinde dizide oynadığını söyleyen yoldız aynı zamanda yetişkin filmlerinde oynamanın, her zaman yapmak istediği "çarpık, karanlık ve ciddi" rolleri üstlenmesine izin verdiğini söyledi.

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