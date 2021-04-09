Eskiden Disney yıldızıydı şimdi yetişkin film oyuncusu! Maitland Ward kırmızı fırtınası estirdi

Disney yapımlarında aldığı rollerle ün kazanan Maitland Ward, 2019 yılında radikal bir karar alarak yetişkin film oyuncusu oldu. Sektör değiştirdikten sonra sosyal medya hesaplarından da aktif olarak paylaşımlar yapan kadının Instagram hesabında bir buçuk milyondan fazla takipçisi var.

44 yaşındaki kadın, son olarak bir markanın tanıtımı için kırmızı iç çamaşırlarıyla verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Maitland Ward’ın fotoğrafları on binlerce beğeni topladı.





