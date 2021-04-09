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Eskiden Disney yıldızıydı şimdi yetişkin film oyuncusu! Maitland Ward kırmızı fırtınası estirdi

09.04.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Disney yıldızı Maitland Ward, geçtiğimiz yıllarda herkesi şaşırtan bir karar alarak yetişkin film oyuncusu oldu. Maitland Ward’ın son Instagram paylaşımı, ortalığı kasıp kavurdu.

Eskiden Disney yıldızıydı şimdi yetişkin film oyuncusu! Maitland Ward kırmızı fırtınası estirdi

Disney yapımlarında aldığı rollerle ün kazanan Maitland Ward, 2019 yılında radikal bir karar alarak yetişkin film oyuncusu oldu. Sektör değiştirdikten sonra sosyal medya hesaplarından da aktif olarak paylaşımlar yapan kadının Instagram hesabında bir buçuk milyondan fazla takipçisi var.

Ünlü oyuncu Maitland Ward yetişkin filmi yıldızı oldu!Ünlü oyuncu Maitland Ward yetişkin filmi yıldızı oldu!

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44 yaşındaki kadın, son olarak bir markanın tanıtımı için kırmızı iç çamaşırlarıyla verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Maitland Ward’ın fotoğrafları on binlerce beğeni topladı.

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Instagram
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