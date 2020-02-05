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Makam aracını Emine teyzeye tahsis etti

TOKAT HABERLERİ  | 05.02.2020 17:03 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, makam aracını Ankara’ya ziyaretine gelen Emine Başara’ya tahsis etti.MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka Beldesinden ziyaretine gelen Emine Başara’yı (68) TBMM’deki makamında kabul etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, makam aracını Ankara’ya ziyaretine gelen Emine Başara’ya tahsis etti.
MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka Beldesinden ziyaretine gelen Emine Başara’yı (68) TBMM’deki makamında kabul etti. Sohbet havasında geçen ziyaret sonrasında Milletvekili Bulut, Ankara’da bir takım işleri olan Başara’ya makam aracını tahsis ederek işlerini rahat bir şekilde görmesini sağladı.

“Anadolu insanın bir gülüşüne her şey değer”
MHP’li Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Makam aracımız ve görevli arkadaşlarımız bugün Tokat’tan gelen Emine teyzemizin hizmetine tahsisliydi. Kendisi çektirdiği bu fotonun paylaşılmasını rica ettiği için paylaşıyorum. Allah sağlık ve afiyet versin. Anadolu insanının bir gülüşüne her şey değer”

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