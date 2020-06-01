Makarna üreticileri sektör toplantısında buluştu

Makarna üreticileri, Gaziantep Ticaret Borsasında (GTB) düzenlenen sektör istişare toplantısında bir araya geldiler.

Yeni hasat sezonu öncesi durum değerlendirmesi yapılan toplantıda, sektör temsilcileri sorun ve beklentilerini dile getirdiler. Korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak, sınırlı sayıda üretici firma temsilcisinin katılımıyla meclis salonunda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan GTB Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yeni hasat sezonu öncesi değerlendirmelerde bulundu. Tahıl üretimi açısından bu yıl iklim şartlarının son derece iyi geçtiğini kaydeden Akıncı, bölge çiftçisini verimli bir hasat sezonunun beklediğini ifade etti. Geçen senenin aksine bu yıl mart ve nisan yağmurlarının üretime katkı sağladığını belirten Akıncı, Gaziantep’te arpa tarlalarından başlayarak kısa süre içerisinde buğday hasadına başlanılacağını dile getirdi. Konuşmasında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), ‘2020 yılı Bitkisel Üretim 1.Tahimini’ne de yer veren Akıncı, bitkisel üretimin bu sene bir önceki yıla göre artmasının beklendiğini söyledi.

Üretim miktarlarının 2020 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 68,5 ton milyon ton seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini aktaran Akıncı, “Tahminlere göre ülkemizde tahıl ürünleri üretim miktarında bir önceki yıla oranla yüzde 7,3’luk bir artış öngörülmekte. Bu sene toplam buğday üretimimizin geçen yıla göre oranla yüzde 7,9 oranında bir artış göstererek 20,5 milyon tona, arpa üretiminin ise yüzde 8,7 artarak 8,3 milyon tona ulaşması beklenmekte. Geçen yılki resmi verilere göre ve uzun yıl ortalamalarına göre 19 milyon ton seviyelerinde olan toplam buğday üretimimiz bu sene 1,5 milyon artmış olacak. Tabi bu artışta yaklaşık 6,8 milyon hektar olan ekili alanın 7 milyon hektar seviyelerine ulaşmasının da etkisi bulunmakta” dedi.

"Makarna üretiminde dünyada söz sahibiyiz"

Makarna sektörünün Türkiye ihracatında önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Akıncı, üretim kalitesi, fiyatı ve marka değeriyle yerli üretim makarnanın dünyada söz sahibi olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin durum buğdayı üretiminde dünyada ilk sıralarda yer aldığını, yine ihracat ve üretimde de bu başarısını perçinleyerek sürdürdüğünü vurgulayan Akıncı, 160’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren sektör temsilcilerinin yaşanan bazı korumalı pazar engellerini aşmasıyla birlikte dünya liderliğine ulaşabileceğini sözlerine ekledi. Toplantıda ayrıca sektör temsilcileri, Covid -19 tedbirleri kapsamında kapalı tutulan satış salonlarının durumu ve hasat sezonunda 24 saat ürün numune alımı yapılması hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Toplantıda, GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz ve Cesim Arslan’da hazır bulundu.

