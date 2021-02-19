YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Makas çifti, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirebileceği binada incelemelerde bulundu

Makas çifti, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirebileceği binada incelemelerde bulundu

19.02.2021 22:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Makas çifti, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirebileceği binada incelemelerde bulundu

Erzincan Valisi Mehmet Makas eşi Elif Makas ile birlikte “ErzinCAN Kadın Girişimi” adı altında yapılacak olan çalışmalarda merkez olarak kullanılacak binada incelemelerde bulundu.Erzincan’daki ev hanımlarının, el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirebilme fırsatı bulacağı merkezi gezen Makas çifti, binada yürütülen bakım, onarım, temizlik ve inşa çalışmalarını yerinde görerek, planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.Evlerinde el işi ürünleri yapan kadınların emeklerinin hak ettiği değeri bulması için kurulan ErzinCAN Kadın Girişiminin hayırlı olmasını temenni eden Vali Mehmet Makas, girişim kapsamında eğitimlere katılan ev hanımlarının istedikleri alanlarda uzmanlaşma şansı da yakalayacaklarını kaydetti.Yapılan incelemede Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas’a, Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak eşlik etti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas eşi Elif Makas ile birlikte “ErzinCAN Kadın Girişimi” adı altında yapılacak olan çalışmalarda merkez olarak kullanılacak binada incelemelerde bulundu.
Erzincan’daki ev hanımlarının, el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirebilme fırsatı bulacağı merkezi gezen Makas çifti, binada yürütülen bakım, onarım, temizlik ve inşa çalışmalarını yerinde görerek, planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.
Evlerinde el işi ürünleri yapan kadınların emeklerinin hak ettiği değeri bulması için kurulan ErzinCAN Kadın Girişiminin hayırlı olmasını temenni eden Vali Mehmet Makas, girişim kapsamında eğitimlere katılan ev hanımlarının istedikleri alanlarda uzmanlaşma şansı da yakalayacaklarını kaydetti.
Yapılan incelemede Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas’a, Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak eşlik etti.

Makas çifti, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirebileceği binada incelemelerde bulundu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntüErzincan’da yürekleri ısıtan görüntü

Erzincan Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
05:39
Sabah
07:03
Öğle
12:41
İkindi
15:40
Akşam
18:09
Yatsı
19:27

Erzincan Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Terzıoglu Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Ergan Kayak Merkezi için Covid- 19 tedbirleri kapsamında yeni karar

Ergan Kayak Merkezi için Covid- 19 tedbirleri kapsamında yeni karar

Karlı yolları aşan vefakâr sağlıkçılar hastaların imdadına yetişiyor

Karlı yolları aşan vefakâr sağlıkçılar hastaların imdadına yetişiyor

EBYÜ’de fiziki alt yapı ve yeni eğitim binalarının yapım çalışmaları devam ediyor

EBYÜ’de fiziki alt yapı ve yeni eğitim binalarının yapım çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da Covid-19 denetimi

Erzincan’da Covid-19 denetimi

Erzincan Valisi Makas: “Covid-19 ile mücadele yükünü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun”

Erzincan Valisi Makas: “Covid-19 ile mücadele yükünü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun”

Erzincan Belediyesi Gara şehitlerini andı

Erzincan Belediyesi Gara şehitlerini andı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.