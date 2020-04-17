Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Budamanın önemine dikkat çekmek isteyen Sivas Valisi Salih Ayhan, eline aldığı budama makası ile ağaç dallarını tek tek budadı.

Meyve ağaçlarını budama zamanının gelmesiyle, Çiftçi Uygulama Merkezi’nde bulunan elma ağaçlarında budama işlemi gerçekleştirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan,budamanın önemine dikkat çekmek için etkinliğe katıldı.

Budama işleminin meyve ağaçlarında en kısa sürede ürün vermesine yardımcı olduğunu belirten Vali Ayhan, "Budama ile güneş ışığından ağacın ideal bir şekilde faydalanması sağlanmış olur. Budama ile meyve iriliği, meyve kalitesi ve meyve kabuk renklenmesi artar. Ağaç büyüklüğü ve dalların sıklığı direk kontrol altına alınabilir. Gövde üzerinde ana dalları sayılarını ve dağılışlarını düzenleyerek meyve ağaçlarının sağlam, düzenli ve dengeli taç oluşturmaları sağlanmış olacaktır. Çiftçi Uygulama Merkezi sahasında telli sistem ile kurulmuş meyve tesisinde 12 çeşit ve yaklaşık bin 350 adet tam bodur elma ağacı bulunmaktadır. Burada yapılan uygulamalardan alınan sonuçlar üreticilerle paylaşılmakta olup doğru meyvecilik uygulamaları anlatılmaktadır" dedi. Makası ilene alan vali bir ağacın budanması gereken dallarını itina ile tek tek budadı.



